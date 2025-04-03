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Dünya
AA 03.04.2025 19:59

Macron, Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu belirtti.

Macron, Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu söyledi

Macron, söz konusu tarifelerden etkilenecek sektörlerin temsilcileriyle başkent Paris'te bir araya geldi.

Trump'ın bu kararını "sert ve yersiz" bulduğunu dile getiren Macron, ABD'nin bu adımının, Avrupa'da tüm sektörleri ve ihracatı ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Macron, Trump'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik tarife artışı açıklaması "netleşene" kadar ABD'de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinden bu ülkedeki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istedi.

Avrupalılara bu durum karşısında birlik olmayı sürdürme çağrısında bulunan Macron, gelecek günlerde AB'nin ABD'ye karşı atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.

Emmanuel Macron, Trump'ın bu kararlarının ABD ve halkını zayıflatacağı değerlendirmesinde bulunarak, Batı'daki sanayisizleşme karşısında gümrük tarifeleri koymak yerine daha fazla üretim yapılması gerektiğini savundu.

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