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Dünya
AA 03.04.2025 19:54

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz: AB, NATO'nun yerini almak istemiyor

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Avrupa Birliği (AB), NATO'nun yerini almak istemiyor." dedi.

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz: AB, NATO'nun yerini almak istemiyor

Kosiniak-Kamysz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin kalkınma ve güvenlik alanı, NATO'nun ise askeri ittifak olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "AB, NATO'nun yerini almak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, AB'nin kalkınabilmek için güvenliğe ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Polonyalıların yüzde 80'inin "Rusya'nın oluşturduğu açık tehdit" nedeniyle savunma harcamalarının artırılmasını desteklediğini vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "AB'nin NATO ile rekabet etmeye çalıştığı" söylemini "tamamen saçmalık" olarak tanımladı.

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