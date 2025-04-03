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Dünya
AA 03.04.2025 19:11

İngiltere'de mekanların terörden korunma yasasına Türk gencin adı verildi

İngiltere'de etkinliklerin muhtemel terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale gelmesini öngören ve 2017'deki Manchester Arena saldırısında hayatını kaybeden Türk genci Martyn Hakan Hett'in adı verilen yasa tasarısı Kral 3. Charles tarafından onaylandı.

İngiltere'de mekanların terörden korunma yasasına Türk gencin adı verildi

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Kraliyet onayı alan Tesislerin Korunması Yasası, "Martyn Yasası" adıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre 200'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerde ve etkinlik mekanlarında terör saldırısı ihtimali karşısında güvenlik planlaması yapılacak.

Eğer bir mekan ya da etkinlik 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapacaksa bu mekanlarda güvenlik kamerası, çanta arama uygulaması ve araç arama uygulaması zorunlu olacak.

Yasa, etkinliklere katılanları terör saldırılarından korumak, saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve kamusal alanları daha güvenli hale getirmenin yanında ülkedeki etkinlik ekonomisi ve gece hayatı ekonomisini korumayı da amaçlıyor.

Etkinlik mekanları ve etkinlik organizatörlerine yasa gerekliliklerini hayata geçirmek için 24 ay süre verilecek.

Başbakan ve İçişleri Bakanı, anne Figen Murray'ye teşekkür etti

Açıklamaya göre tasarının yasalaşmasının ardından Başbakan Keir Starmer, Hett'in annesi Figen Murray ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.

Murray'nin yasanın hazırlanması sürecinde yaptığı çalışmaları takdir eden Starmer açıklamasında, "Figen'in böyle bir acı karşısında gösterdiği cesaret ve kararlılık gerçekten gurur verici. Onun yürüttüğü Martyn Yasası kampanyası sayesinde oğlunun hatırası sonsuza dek yaşayacak." ifadesini kullandı.

Starmer, Martyn Yasası ile ülkedeki etkinliklerin daha güvenli, katılanların ise daha huzurlu olacağını kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Murray de 2017'deki saldırıda hayatını kaybeden 22 kişiden birinin oğlu olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir şey Martyn'i geri getirmeyecek ancak ben kimsenin benim ailemin yaşadıklarını yaşamaması için çalışmaya kararlıyım." şeklinde konuştu.

Murray, son 6 yıldır yasa için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da, "Martyn Yasası, ülkedeki kamu güvenliğini ciddi şekilde artıracak. Figen Murray'ye tasarının yasalaşmasında gösterdiği çabalar için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti

İngiltere'deki Manchester Arena adlı konser salonunda 22 Mayıs 2017'de düzenlenen Ariana Grande konseri sırasında bir patlama gerçekleşmişti.

Salman Abedi'nin kardeşi Hashem Abedi yardımıyla fuaye alanına yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu Hett'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş 1000'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Olaydan bir gün sonra terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlenmişti. Saldırı, İngiltere'de 2005'ten sonraki ilk canlı bomba saldırısı olurken ülke tarihinin en kanlı ikinci terör saldırısı olarak tarihe geçmişti.

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, saldırıdan 17 gün sonra hayatını kaybeden 22 kişi ve yaralılar için yardım konseri düzenlemiş, onlarca sanatçı ve 55 kişinin katıldığı etkinlikte 17 milyon sterlin toplanmıştı.

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