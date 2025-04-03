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Dünya
AA 03.04.2025 18:14

Fransız Bakan Barrot: AB, ABD'nin tarifelerine karşılık verecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliğinin (AB), ABD'nin tarifeleri artırma kararına karşılık vereceğini söyledi.

Fransız Bakan Barrot: AB, ABD'nin tarifelerine karşılık verecek

Barrot, Brüksel'deki iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Tüm NATO üyelerinin dayanışma içinde olmasını isteyen Barrot, bu dayanışmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün karşılıklı tarifelerle ilgili aldığı kararla sınandığını belirtti.

"Karşılıklı gümrük tarifelerinin Amerikan ekonomisine ve NATO üyelerinin tamamının ekonomisine olumsuz sonuçları olacak. Bu durum Avrupa ekonomisi için de geçerli." diyen Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün ilgili sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelerek bu kararın sonuçlarını görüşeceğini kaydetti.

"Avrupa Birliği karşılık verecek." değerlendirmesini paylaşan Barrot, AB'nin gelecek haftadan itibaren ABD'nin çelik ve alüminyum üzerine uyguladığı tarifelere misilleme yapacağını bildirdi.

Barrot, ABD'nin dün aldığı kararla ilgili AB nezdinde ayrıca yeni tedbirler alınmasının masaya yatırılacağını ifade ederek, "Avrupa, Avrupalıları, onların çıkarlarını ve refahlarını korumak için her türlü araca sahip." dedi.

Fransa Başbakanı François Bayrou ise ulusal basına yaptığı açıklamada, Trump'ın yeni kararının ekonomi dünyası için bir "felaket" olduğunu söyledi.

Bayrou, bu kararın Avrupa için büyük bir "zorluk" teşkil ettiğini belirterek, "Bunun, ABD ve vatandaşları için de bir felaket olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu adımıyla kendi müttefiklerine sırt çevirdiğini savunan Bayrou, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

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