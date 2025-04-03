AB, Ukrayna'ya "kısa vadede" 2 milyon mermi sağlamayı hedefliyor

Kallas, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen gayriresmi AB ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından basının karşısına geçti.

Verimli toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Kallas, toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konularının ele alındığını bildirdi.

Kallas, Ukrayna'nın "koşulsuz ateşkesi" kabul etmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen Rusya'nın "barışçıl çözüm için müzakere girişimlerini durdurduğunu" belirterek, bu durumda Kiev'in askeri olarak desteklenmesinin önem taşıdığına işaret etti.

Bu doğrultuda AB üyesi ülkeler Fransa ve Almanya'nın Kiev'e ek yardım paketlerini açıkladığını anımsatan Kallas, AB düzeyinde ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2 milyon mermi talebini "kısa vadede" karşılama hedefine öncelik verdiklerini söyledi.

AB'nin destek olmak amacıyla Ukrayna'nın savunma sanayisine finansman sağlamak, Ukraynalı askerler için eğitim programlarını genişletmek ve Rusya'ya karşı yaptırımları sıkılaştırmak gibi çeşitli araçları kullanmayı sürdüreceğini belirten Kallas, "En güçlü güvenlik garantisi, güçlü bir Ukrayna ordusudur." dedi.

"Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gereken durumda olduğumuz açık"

Kallas, Ukrayna'da devam eden savaşın sonucu ne olursa olsun Rusya'nın AB için "uzun vadeli tehdit olmaya devam edeceği" uyarısında bulunarak, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Savaşı önlemenin en iyi yolu, savaşı kazanmaya tam anlamıyla hazır olmaktır." diyen Kallas, NATO'nun Avrupa savunmasının temel taşı olmaya devam ettiğini ancak kıtanın askeri kabiliyetlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantı öncesi, "müttefiklerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı taahhüt etmelerini beklediği" açıklamalarına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Avrupalı müttefiklerin daha fazla harcama yapması gerektiği yönündeki mesaj, ABD yönetiminin daha fazla harcama yapılması ve Avrupa'nın yükünün daha fazla omuzlanması yönünde uzun zamandır yaptığı bir çağrıdır. Olumlu olan şey, aslında bu mesajı duymuş ve daha fazlasını yapıyor olmamız. Halihazırda yüzde 5 harcama yapmayı planlayan ülkeler var ancak herkesin şu ana kadar belirlediğimiz hedeflere ulaşması da önemli. Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gereken çok zor bir durumda olduğumuz açıktır. Bence bu çağrı daha fazlasını yapmamız gerektiği konusunda çok net. Biz de bu mesajı duyduk."