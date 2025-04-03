Avustralyalı araştırmacılar, Antarktika kıtasında yeni deniz canlısı türleri topladı

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Antarktika Programı (APP) dahil 4 bilim kuruluşunun işbirliğinde RSV Nuyina adlı buz kırıcısıyla Antarktika kıtasının doğusuna 60 günlük bir yolculuğa çıkan araştırmacılar, deniz bilimine odaklanan misyonun bir kısmını tamamladı.

Daha sıcak suların Antarktika'nın doğusundaki Denman Buzulu üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, aynı zamanda Güney Okyanusu'ndan topladıkları yeni biyolojik çeşitlilik örneklerini de analiz etti.

Örnekler arasında deniz hıyarı türü olan "deniz domuzu", deniz tabanında yaşayan küçük kabuklular olan izopodlar ile "deniz kelebeği" olarak adlandırılan, suda yüzdükçe kanat çırpar gibi görünen bir tür deniz salyangozu gibi bilim dünyasında halihazırda bilinen bazı türlerin yer aldığını belirten araştırmacılar, bunun yanı sıra "el büyüklüğünde" deniz örümcekleri, "yemek tabağı büyüklüğüne ulaşan" denizyıldızları ve bölgeye özgü çeşitli ahtapot türleri de dahil benzeri görülmemiş canlı türlerine de rastladıklarını kaydetti.

Araştırmacılar, topladıkları deniz kelebeğinin gemide bulunan akvaryumlardan birinde yumurtlamasıyla ilk kez "pteropod" yumurtası gelişimini belgeleme fırsatı elde ettiklerini aktardı.

Araştırma ekibinden Dr. Laura Herraiz Borreguero, "Ekip, bu küçük canlıyı gözlemlemek ve onun bakımını yapmak konusunda çok heyecanlı, çünkü bugüne kadar saklı kalmış tüm sırlarını bize anlatmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 4 bin kilometrelik bu yolculuk sırasında en hızlı eriyen buzullardan olan Denman Buzulu'ndan aldıkları örnekleri de inceleyerek farklı derinliklerdeki su sıcaklığı, tuzluluk ve oksijen seviyelerini analiz ettiklerini dile getiren Borreguero, buz kütlesinin son yirmi yılda 5 kilometre gerilediğini tespit ettiklerini belirtti.

Borreguero, "Okyanusa giren ısının miktarını gerçekten anlayabilmemiz için, bu süreçleri ve okyanusun özelliklerini anlamak adına buzula mümkün olduğunca yakın olmamız gerekiyor." diyerek, bu yolculuğun Antarktika bölgesine erişimin bilim insanları için "oldukça kritik" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sistemin değiştiğini vurgulayan Borreguero, "Bizim de bu değişimi gözlemlememiz çok önemli, böylece iklim modellerimizi sürekli olarak test edebilir ve bunlara dayanarak önleme ve uyum stratejileri geliştirebiliriz." dedi.

Şubatta yola çıkan araştırma ekibinin mayıs başında Avustralya'nın Hobart kentine dönmesi planlanıyor.