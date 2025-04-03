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Dünya
AA 03.04.2025 13:06

Almanya Başbakanı Scholz: Trump ticaret düzenine saldırıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ı küresel ticaret düzenine saldırmakla suçlayarak, Trump'ın gümrük tarifeleri kararının temelde yanlış olduğunu ve bundan küresel ekonominin zarar göreceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz: Trump ticaret düzenine saldırıyor

Scholz, Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinden sonra başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesini değerlendirdi.

Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük vergilerini ciddi bir ekonomik hata olarak nitelendiren Scholz, Trump'ın tarife kararının temelde yanlış olduğunu ve küresel ekonominin bundan olumsuz etkileneceğini savundu.

Trump'ı ticaret düzenine saldırmakla suçlayan Scholz, "Bu, tüm dünyada refah oluşturan ve esasen Amerikan çabalarının sonucu olan ticaret düzenine yapılan bir saldırıdır. Bunun sonucunda tüm küresel ekonomi zarar görecektir." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, "Bu da bize bir ticaret savaşını önlemek için ABD hükümetiyle görüşmeler yapma gücü vermektedir." ifadelerini kullandı.

Scholz, Avrupa'nın serbest ticareti savunmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Biz çatışmaya değil işbirliğine bağlıyız. Avrupa'nın çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

Geniş çaplı ticaret savaşı endişesi

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ile 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı.

Bu tarifeler kamyonet, motor, lityum pil, lastik ve amortisör gibi diğer parçaları etkileyecek.

Küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek bu durum, geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı.

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı tedbirler açıkladı.

Trump gümrük vergileriyle ABD'nin süregelen ticaret açığıyla mücadele etmeyi ve gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Ekonomistler, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği, resesyon riskini artırabileceği ve ortalama bir ABD'li ailenin yaşam maliyetini binlerce dolar artırabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik son kararının, Kovid-19 sonrası enflasyon oranı artışından zar zor kurtulan, rekor borç yükü altında ezilen ve jeopolitik çekişmelerden baskılanan dünya ekonomisinin gücünü daha da azaltabileceği belirtiliyor.

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