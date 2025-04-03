Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2025 12:55

Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek yaz mevsiminde yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü.

Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi.

Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Doğal gaz Rusya Enerji
Sıradaki Haber
Dünya liderlerinden Trump'ın yeni gümrük tarifelerine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
ABD, katil İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
00:02
Katil İsrail ordusu Filistinlileri güneye göçe zorluyor
23:57
Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret
23:55
Orman yangınına neden olan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza
23:51
İletişim Başkanı Altun'dan Hacıyev'in babası için taziye mesajı
23:35
Hamas, tüm dünyaya küresel "öfke cuması" çağrısı yaptı
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
FOTO FOKUS
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ