Çin, radar kalibrasyon uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre "Tienping 3A-02" uydusu, "Long March-6" taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Yörüngede planlanan konumuna yerleşen uydu, yer radarlarının kalibrasyonu ve çapraz kesit ölçümleri için kullanılacak.
Uydunun, ayrıca optik yer istasyonlarının görüntüleme deneylerine, alçak yer yörüngesi uzay çevresini izleme testlerine, uzay çevresi atmosfer ölçümlerine ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 568. başarılı taşıma görevi oldu.
"Tienping 3A-01" uydusu, 22 Ekim 2024'te uzaya gönderilmişti.