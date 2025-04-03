Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir yerleşim alanı ve Yermuk bölgesini hedef alan İsrail bombardımanında 20 Filistinli öldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in söz konusu saldırıları sonucu hayatını kaybeden 20 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi, çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Minare Mahallesi ve Dabıta el-Cemrikiyye bölgesinde 3 evi hedef alması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca, Han Yunus'un El-Mevasi, Maan ve Absan bölgelerinde Filistinlilerin sığındığı çadırları bombalaması sonucu 6, yine Han Yunus kentindeki Kayzan Reşvan ve El-Kuteybe bölgelerinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı saldırıda da 6 kişi yaşamını yitirdi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 597 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 423'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 638'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.