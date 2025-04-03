Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2025 12:18

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir yerleşim alanı ve Yermuk bölgesini hedef alan İsrail bombardımanında 20 Filistinli öldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in söz konusu saldırıları sonucu hayatını kaybeden 20 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi, çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Minare Mahallesi ve Dabıta el-Cemrikiyye bölgesinde 3 evi hedef alması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca, Han Yunus'un El-Mevasi, Maan ve Absan bölgelerinde Filistinlilerin sığındığı çadırları bombalaması sonucu 6, yine Han Yunus kentindeki Kayzan Reşvan ve El-Kuteybe bölgelerinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı saldırıda da 6 kişi yaşamını yitirdi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 597 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 423'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 638'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılacağını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
ABD, katil İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
00:02
Katil İsrail ordusu Filistinlileri güneye göçe zorluyor
23:57
Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret
23:55
Orman yangınına neden olan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza
23:51
İletişim Başkanı Altun'dan Hacıyev'in babası için taziye mesajı
23:35
Hamas, tüm dünyaya küresel "öfke cuması" çağrısı yaptı
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
FOTO FOKUS
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ