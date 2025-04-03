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Dünya
AA 03.04.2025 12:31

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışına yönelik tedbirler alacak

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine karşı tedbirler alacağını bildirdi.

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışına yönelik tedbirler alacak
[Fotograf: AA]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı tarife artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarife ve ticaret savaşının kazananının olmayacağını ifade eden Sözcü Guo, Çin'in meşru çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağını belirtti.

Guo, ABD'nin "karşılıklılık" bahanesiyle Çin'den ve diğer ülkelerden ithalata ek tarifeler getirerek Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini savundu.

Çinli Sözcü, ABD'ye yanlışı8nı düzeltmesini ve Çin dahil diğer ülkelerle ticaret anlaşmazlıklarını eşit, saygılı ve karşılıklı faydaya dayalı diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığının Trump'ın tarife açıklaması sonrası yayımladığı açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı belirtilerek, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak." ifadelerine yer verilmişti.

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