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Dünya
AA 03.04.2025 12:39

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 50 bin 523'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1163 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 735 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 523'e, yaralıların sayısının 114 bin 776'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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