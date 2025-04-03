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Dünya
TRT Haber 03.04.2025 15:44

Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon

Fanatik Rum gruplar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki sınır bölgesinde provokasyon yaptı. 15 kişilik siyah giyimli fanatik Rum grup Türklere hakaret ederek taş attı.

EOKA terör örgütünün kuruluşunun 70'inci yılı kutlamalarına katılan fanatik Rumlar, KKTC sınırındaki Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkı'nda bulunan sivillere taş attı.

15 kişilik siyah giyimli fanatik Rum grup, EOKA lehine sloganlar attı, KKTC'li sivillere hakaret etti.

Grup daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

KKTC makamları sınırdaki güvenlik önlemlerini artırdı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Kesimi Yöneticisi ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetici Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi.

Görüşmede, iş birliği alanları ele alındı, “İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi” kurulması üzerinde anlaşıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminde fanatik bir grubun EOKA lehine attığı sloganlara ve kışkırtmalara da cevap verdi.

Yapılanları kınadı, Kıbrıs Türklerinin barış yanlısı duruşunu bir kez daha yineledi:

"Biz her zaman komşuluk ilişkilerinde iki tarafın, iki halkın yan yana yaşayabilmesi için iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz"

ETİKETLER
Ersin Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) KKTC
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