ABD Başkanı Trump, aşı çalışmalarının hızlandırılması konusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) baskı yaptıklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da, FDA, Sağlık ve Savunma Bakanlığı bürokratları ve bazı eyaletlerin yetkililerinin katılımıyla düzenlenen aşı zirvesinde yol haritası çizildi. Aşı dağıtımı eyalet valilerinin inisiyatifinde olacak.

Trump'tan Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname

ABD Başkanı Trump valilerden, önceliği sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine vermelerini istedi.

Trump, satın alınan yüz milyonlarca doz aşının önce Amerikalılara ulaştığından emin olmadan başka ülkelere yardım edilmemesini öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Biden'dan 100 gün içinde 100 milyon doz aşı sözü

Bu arada resmi olmayan seçilmiş başkan Joe Biden, kara kışta olduklarını ve durum iyileşmeden önce daha kötüleşebileceğini söyledi. Biden, Trump'ın aksine aşının ülkenin en ücra köşelerine dağıtılmasının beklenenden uzun zaman alacağını belirtti.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk 100 günde 100 milyon aşı dağıtılmasını umduğunu belirten Biden, bu süreçte okulları da yeniden açmak istediğini söyledi.

Aşı onayı için perşembe bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA da, Pfizer BioNTech firmasının ürettiği aşının başarı kriterlerini sağladığını açıkladı.

Perşembe yapılacak toplantıda aşıya onay verilmesi bekleniyor.