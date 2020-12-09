Ülkede kasım ayında terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 216 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılardan en çok etkilenen kuzey bölgelerde 180 kişi yaşamını yitirdi.

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 144 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi de yaralandı.

Son bir ayda 7 polis hayatını kaybederken çok sayıda Boko Haram ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.