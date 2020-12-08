Irak'ın Süleymaniye kentinde tansiyon yüksek. Memur maaşlarının ödenmemesini protesto eden göstericilerin eylemleri Dukan ve Tekye ilçelerine de sıçradı.

Güvenlik güçleri gösteriyi dağıtmak için ateş açtı. Olaylarda biri çocuk 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, Süleymaniye genelinde geçen haftadan bu yana devam eden gösterilerde can kaybı 9'a yükseldi. Olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı.

20 parti binası ve kamu binası yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Süleymaniye ve ilçelerinde bu gece yarısından itibaren 24 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat Merkezi hükümeti arasında petrol varlığının yönetimi ve sınır geçişlerinin gelirleri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Bağdat Hükümeti'nin nisan ayında ödemeleri durdurmasından bu yana memurların maaşları ya ödenemiyor ya da eksik yatırılıyor.

"PKK bölgedeki gösterileri körüklüyor"

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yürütme kurulu üyesi Ata Saravi, terör örgütü PKK'nın gösterileri körüklediğini belirtti. PKK'nın sivillere ait ev ve iş yerlerine saldırdığını, provokatif eylemler yaptığını vurguladı.