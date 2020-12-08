Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'daki sellerde ölü sayısı 29'a yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.
Ülke basınındaki habere göre, Afetle Mücadele Biriminden yetkililer, sellerde 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.
Nakhon Si Thammarat kentinde 21 kişi yaşamını yitirdi, diğer can kayıpları Phrasaeng bölgesinin Surat Thani şehri ve Sathing Phra bölgesinin Songkhla kentinde yaşandı.
Sel felaketinden 555 binden fazla hane etkilendi.
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