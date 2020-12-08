Hollanda Devlet Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) internet sitesinde güncellenen verilere göre, COVID-19'un son bir haftada 43 bin 103 kişide tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üstüne çıktı.

RIVM, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısını 6 bin 187 olarak açıklarken bu artışı "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Önlemler sıkılaşabilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği bugünkü basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde önlemlerin gelecek hafta sıkılaşabileceğini belirtti.

Rutte, Noel tatili öncesinde alınacak muhtemel önlemlerin salgında üçüncü dalga yaşanmaması için gerekli olabileceğini kaydetti.

500 bin doz aşı sipariş edildi

Pfizer ve BioNTech'in COVID-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 500 bin dozluk ilk sipariş ocak ayının ilk haftasında ülkeye ulaşacak.

Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. 1 milyon 700 bin dozluk ikinci sipariş 2021'in mart ayının sonunda ulaşacak.