ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı.

100 sayfalık raporda aşının her yaştan denek üzerinde başarılı olduğu vurgulandı.

Aşının ilk dozdan 10 gün sonra kuvvetli koruma sağladığı ifade edildi.

Perşembe günkü toplantıdan sonra nihai karar açıklanacak. Daha sonra aşılar dağıtılacak.

ABD’nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak.

Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı ücretsiz olacak.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu.

Aşılama ise bugün başlamıştı.