Torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Khalid dede şehit oldu

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Khalid Nabhan yaşamını yitirdi. Khalid Nabhan, İsrail saldırılarının ilk ayında hayatını kaybeden 3 yaşındaki torunu Rim’e "Ruhumun ruhu" diyerek veda etmesiyle hafızalara kazınmıştı.

Torunu Rim’in cenazesinde gözyaşları içinde dünyaya seslenen Nebhan, “Bizi bu zalim canavardan kurtarın” diyerek Filistin halkının yaşadığı zulmü tüm dünyaya duyurmuştu.

İyilik Ödülü almıştı

Khalid Nabhan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İyilik Ödülü’ne layık görülmüştü. Ödül törenine katılamayan Nebhan, Gazze’den gönderdiği mesajında, “Bu ödülle gurur duydum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu ödülü veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TDV'nin İyilik Ödülü'ne layık görülen Rim'in dedesi Khalid Nabhan Gazze'den mesaj gönderdi: Gurur duydum. Bu ödül için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. https://t.co/tOpn8L13nC pic.twitter.com/NwffU0btdn — TRT HABER (@trthaber) May 22, 2024

Nebhan, Gazze’deki insani trajedinin sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Bu sabah gerçekleşen saldırıda şehit olması, bölgedeki sivil ölümlerinin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze’deki insani kriz derinleşirken, Şeyh Khalid Nabhan’ın ölümü, savaşın masumlar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha hatırlattı.