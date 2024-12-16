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Dünya
AA 16.12.2024 11:19

AB Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini, dışişleri bakanlarının da yeni yönetimle kurulacak ilişkiyle ilgili tartışacağını söyledi.

AB Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderiyor

Kallas, görevi devralmasından bu yana başkanlık edeceği ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanların gündemindeki ilk maddenin Suriye'deki gelişmeler olacağını belirten Kallas, "Suriye'deki en üst düzeyli diplomatımız bugün Şam'da olacak" dedi.

Kallas, "Onlardan Şam'a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim" ifadelerini kullandı.

14 Aralık Cumartesi günü Ürdün'de Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletlerin de aralarında bulunduğu aktörlerle bir araya geldiğini anımsatan Kallas, "Bence bölgesel ve uluslararası aktörlerin tabloyu aynı şekilde görmeleri ve bu ülkenin istikrarlı ve barışçıl bir hükümeti olmasını istemeleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Kallas, "Bugün dışişleri bakanlarıyla Suriye'nin yeni liderliğiyle hangi düzeyde etkileşim kuracağımızı tartışacağız" diye konuştu.

Yüksek Temsilcisi, Suriye'de Baas rejiminin ardından kurulacak yeni yönetimin eylemlerinin AB'nin gelecek haftalarda atacağı adımlarda belirleyici olacağını kaydetti.

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