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Dünya
AA 16.12.2024 11:10

Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için Lübnan halkına geri dönmeme uyarısını yineledi.

Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki 62 beldenin ismini veren Adraee, bir sonraki duyuruya kadar söz konusu bölgelere ve yakınlarına gidilmemesi uyarısında bulundu.

Adraee, paylaştığı haritadaki bölgenin güneyine hareket edenlerin hedef alınabileceğini ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmada, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyinde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Öte yandan İsrail, düzenlediği saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde evleri hedef alarak ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ediyor.

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