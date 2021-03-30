Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süveyş Kanalı'nda gemi geçişleri normal seyrinde
[Fotoğraf: AA]
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisinin hareket ettirilmesinin ardından gemi geçişleri normal seyrine döndü. Sıkışan gemilerin tahliyesinin 3-4 gün sürmesi bekleniyor.
Ever Given isimli dev konteyner gemisi, Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta kötü hava koşulları sebebiyle karaya oturdu.
Geminin geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.
400 metre uzunluğundaki geminin yüzdürme çalışmaları dün başarıyla sonuçlandı.
Kanalda gemi geçişleri normal seyrine döndü.
Kanalın giriş çıkışında yoğunluk var
Deniz seyrüseferini takip eden internet sitelerine göre, yalnızca kanalın giriş çıkışlarında biriken gemi yoğunluğundan kaynaklı sıkışıklık bulunuyor.
Süveyş Kanalı İdaresi, tahliye işleminin 3-4 gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Kazanın küresel ticarete verdiği günlük zararın 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Etiketler: Transit Geçiş
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