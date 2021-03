Süveyş Kanalı'nda sıkışıp kalan "Ever Given" gemisi yoğun çalışmaların ardından yüzdürüldü.

Resmi açıklama, Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş'ten geldi.

Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak kanalı tıkayan "Ever Given" adlı yük gemisi kısmen hareket ettirildi. pic.twitter.com/aMX6SlddxF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2021

6 gündür uğraşılıyordu

Yerel medyada yer alan haberlerde de geminin normal rotasına döndüğü, motorlarını çalıştırdığı ve hareket etmeye başladığı aktarıldı.

Kanal trafiğinin kapanmasına yol açan gemiyi hareket ettirebilmek için 6 günden bu yana gece gündüz uğraş veriliyordu.

Son olarak kurtarma operasyonuna 2 römorkör daha dahil olmuş, böylece toplam römorkör sayısı 12'ye çıkmıştı.

[Fotoğraf: AA]

24 Mart'ta karaya oturmuştu

"The Ever Given" isimli gemi, 24 Mart'ta ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisi, Çin'den Hollanda'ya gidiyordu.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.