Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen gösterilerde son günlerde sayısı giderek artan sivil kayıplarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Motegi, "Japonya hükümetinin, Myanmar askeri ve polisinin sivillere yönelik güç kullanımının sürdüğü, Myanmar geneli çok sayıda ölü ve yaralıya sebep olan bu durumu şiddetle kınadığını" kaydetti.

"Myanmar demokrasisi derhal restore edilmeli"

"Sivillerin vurulması, gözaltındakilere insanlık dışı muamele, basın faaliyetlerine katı baskılara" dikkati çeken Motegi, bu durumun, "Myanmar askeriyesinin resmi olarak duyurduğu 'demokrasinin önemi' konusuyla tezat oluşturduğuna" işaret etti.

Motegi, şöyle devam etti:

"Barışçıl protestolarda gerçek mühimmat kullanılmasına müsamaha gösterilemez. Myanmar ordusu, askeriyenin, halkın yaşamını dış tehditlerden koruyan organizasyon olduğunu hatırlamalıdır.

Japonya hükümeti sivillere yönelik şiddetin ivedilikle durdurulması, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması ve Myanmar demokrasisinin derhal restore edilmesi çağrısında bulunuyor."