Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 459'a yükseldi
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a ulaştı.
Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 36 can kaybının daha doğrulandığı belirtilerek toplam ölü sayısının en az 459 olduğu belirtildi.
Ülkede 2 bin 559 kişinin gözaltında olduğu ve hakkında gözaltı kararı bulunan 119 kişinin ise gizlendiği kaydedildi.
Öte yandan Myanmar ordusu ile Karen etnik grubuna ait silahlı grup Karen Ulusal Birliği (KNU) arasında çatışmalar dün de devam etti.
Karen eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde Myanmar ordusunun hava saldırıları sonucu yaklaşık 3 bin sivil, yerleşim alanlarını terk etti.
Dün Mandalay'da Myanmar ordusunun kundakladığı bir binada bulunan 7 kişi yanarak can vermiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Myanmar
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