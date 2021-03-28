Gösteriler, başta ülkenin en büyük iki şehri Yangon ve Mandalay olmak üzere birçok yerde düzenlendi.

Bazı bölgelerde polisle protestocular yine karşı karşıya geldi.

Dün en az 114 kişi öldü

Myanmar Now internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünkü protestolarda, aralarında 16 yaşından küçük çocukların da bulunduğu en az 114 kişi hayatını kaybetti.

1 Şubat'ta düzenlenen askeri darbenin ardından, ülkede öldürülenlerin sayısının 420'yi aştığı belirtiliyor.

Türkiye'den, sivillere karşı şiddete kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, gözaltına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz." denildi.

BM: Kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesini güçlü şekilde kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, ordunun göstericilere müdahalesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

12 ülkenin savunma bakanlarından tepki

Ayrıca, ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere savunma bakanları, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik ölümcül güç kullanımını kınadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.