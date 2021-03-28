Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Vancouver'ın işlek bir alışveriş bölgesinde bir kişi, kütüphanenin önündekilere bıçakla saldırdı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Reuters]
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Başbakan Justin Trudeau, Twitter hesabından yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: Kanada
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