Sosyal medya platformuna göre, Maduro, COVID-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği "Carvativir" adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.