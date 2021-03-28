Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Facebook hesabı askıya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını "koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle dondurdu.
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, COVID-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği "Carvativir" adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.
Sıradaki Haber
Japonya'da uzmanlar yeni dalga riskine karşı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz