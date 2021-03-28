Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 07:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'den yaptırım misillemesi
Çin, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "insan hakları ihlalleri" iddialarıyla ilgili olarak ABD ve Kanada'nın yaptırımlarına misillemede bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerden bazı kişi ve kuruluşların "kara listeye" alındığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Kanada'nın geçen hafta tek taraflı yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.
Buna karşılık olarak da, bu ülkelerdeki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu ülkeler, Çin'in içişlerine müdahaleye son vermeli" ifadesi kullanıldı.
ABD'den Çin'e kınama
Çin'in misilleme yaptırım kararına ABD'den kınama geldi. Dışişleri Bakanı Blinken, "Çin, insan hakları ve temel özgürlükleri savunanları sindirme ve susturma girişiminde bulunuyor" ifadesini kullandı.
Etiketler: ABD-Çin İlişkileri Kanada
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