Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Kanada'nın geçen hafta tek taraflı yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Buna karşılık olarak da, bu ülkelerdeki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu ülkeler, Çin'in içişlerine müdahaleye son vermeli" ifadesi kullanıldı.

ABD'den Çin'e kınama

Çin'in misilleme yaptırım kararına ABD'den kınama geldi. Dışişleri Bakanı Blinken, "Çin, insan hakları ve temel özgürlükleri savunanları sindirme ve susturma girişiminde bulunuyor" ifadesini kullandı.