Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 04:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden ramazan hazırlığı
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Ramazan ay yardımları için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda binlerce gıda paketi hazırlandı.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi yetkilileri ve gönüllüler, Ramazan yardımları amacıyla 3 bin 500 gıda paketi hazırladı.
Bir ailenin yaklaşık bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda kolileriyle, Türk ve Müslüman toplumları arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
Ramazan yardımlarının ihtiyaç sahibi Amerikalılar'a da ulaştırılması planlanıyor.
Komite geçen yıl Ramazan ayında da, 14 bin aileye ulaşarak bir aylık gıda ihtiyaçlarını karşılamıştı.
Etiketler: Ramazan Ayı ABD
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