Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken: Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesinden dehşete düştüklerini söyledi.
Blinken, Twitter hesabınsan yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük, cunta, azınlığa hizmet için insanların hayatını feda ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, Myanmar'ın cesur halkının ordunun terör saltanatını reddettiğini ifade etti.
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.
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