Blinken, Twitter hesabınsan yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük, cunta, azınlığa hizmet için insanların hayatını feda ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, Myanmar'ın cesur halkının ordunun terör saltanatını reddettiğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.