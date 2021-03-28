Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da uçak kazası: 6 ölü, 1 yaralı
Meksika'da, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Cessna yolcu uçağında bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Meksika'nın Sonora eyaletinin Hermosillo kentinden Arizona'nın Tucson kentine hareket eden Cessna uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Kazada uçakta bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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