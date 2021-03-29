Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında yerel saatle 04.00 civarında dolaşan gemiler, 04.20 gibi Minami-Kojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Çin'e ait resmi gemiler Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 11 kez Japonya kara sularına girdi.