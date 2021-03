Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampını ziyaret etti. Onunla birlikte, gazeteciler de kampa girdi. Ancak ziyarette sadece kampın temizlenen bölümü gösterildi.

"Sığınmacıların basınla konuşmalarına izin verilmiyor"

Ziyaret boyunca gazetecilere Yunan polisi eşlik etti. Böylece sığınmacılarla konuşmalarının önüne geçildi.

Yaşananları, Fransız-Alman ortak kanalı ARTE'nin muhabiri Mortaza Behboudi sosyal medya hesabından ifşa ederek, "Gazetecilere kamp içinde polis eşlik etti. Bize göstermek istediklerini gösterdiler. Sığınmacıların basınla konuşmalarına izin verilmiyor" mesajını paylaştı.

Journalists were escorted by the police inside the camp. They showed us what they wanted to show. These asylum seekers and refugees are not allowed to talk to the press.. #Lesvos pic.twitter.com/yyH5fppmhp