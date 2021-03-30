ABD'de Joe Biden yönetimi, Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine dijital hizmet vergisi uygulayan İngiltere’ye karşı harekete geçti.

Washington, İngiltere’nin ihraç ettiği bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanabileceği uyarısında bulundu. Hazırlanan listede, giysi, seramik eşya, oyun konsolu ve mobilya gibi birçok ürün bulunuyor.

Gümrük vergisi uygulamasıyla, 325 milyon dolar toplanması planlanıyor. Bu, İngiltere’nin, internet devi firmalardan dijital hizmet vergisiyle toplayabileceği düşünülen miktara denk geliyor.

"Dijital hizmetler vergisi mantıklı"

Washington, internet devi firmaları gelirlerine göre vergilendiren “dijital hizmet vergisi” uygulamasının mantıksız ve ayrımcı nitelikte olduğunu savunuyor.

İngiltere’de ticaret bakanlığı sözcüsü ise, dijital hizmetler vergisinin, mantıklı ve uygun nitelikte olduğunun altını çizdi.

ABD’nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde, İngiltere’nin çıkarlarını ve sanayisini korumak için tüm seçeneklerin gözden geçirileceği de vurgulandı.