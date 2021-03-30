Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Başbakan Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, Lazio Bölge Yönetiminin hazırladığı takvimde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde aşılarını yaptırdı.

Draghi, 26 Mart'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında COVID-19 aşısı için bu haftaya randevu aldığını ifade etmişti.

9 milyon 658 binden fazla kişi aşılandı

Diğer yandan, COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 658 bin 927 oldu. Aşılananların 3 milyon 37 bin 122'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ülkede kitlesel aşılama yavaşlamıştı.

İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, dün yaptığı açıklamada, aşı tedariklerinin hızlanacağına dikkati çekerek, hedeflerinin ulusal düzeyde günlük 500 bin aşı yapmak olduğunu ifade etmişti.

Aşı, 18 Mart'ta tekrar kullanılmaya başlandı

İtalya, 15 Mart Pazartesi günü AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) açıklamasının ardından İtalya, 18 Mart'ta AstraZeneca aşılamasına tekrar başlama kararı aldı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, EMA'nın AstraZeneca aşısının güvenli olduğuna dair yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunarak, "İtalya hükümeti, EMA’nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. AstraZeneca aşısının kullanımına yarından itibaren yeniden başlanacak. Hükümetin önceliği mümkün olan en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak" demişti.