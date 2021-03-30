Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İtalyan mafya üyesi, YouTube'daki yemek videosundan yakayı ele verdi
[Italian Police/Handout via REUTERS]
İtalyan polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 yıldır aranan Marc Feren Claude Biart, YouTube’daki yemek kanalında yayınladığı görüntülerde kolundaki dövmelerden kimliğinin tespit edilmesiyle yakalandı.
İtalya'daki "Ndrangheta" örgütüne mensup olduğu öne sürülen ve polis tarafından 7 yıldır aranan Biart'ı, YouTube’daki yemek kanalı ele verdi.
İtalyan polisi, dövmesinden tespit edilen 53 yaşındaki adamın Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığını belirledi.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti'nde yakalanan Biart, İtalya'ya iade edildi.
"Sakin bir hayat sürüyordu"
Polis tarafından yapılan açıklamada, Biart'ın Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Boca Chica kasabasında “sakin bir hayat sürdüğü” belirtildi.
Biart, Ndrangheta mafyası adına Hollanda'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2014 yılından bu yana aranıyordu.
Etiketler: İtalya
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