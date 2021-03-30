Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham: 45 ölü
Hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Tanzanya eski Devlet Başkanı John Magufuli için başkent Darüsselam'da 21 Mart'ta cenaze töreni düzenlendi.
Törenin düzenlendiği stadyuma insanların akın etmesi faciayla sonuçlandı.
45 ölü
Tanzanya polisi izdihamın bilançosunu açıkladı. Yaşanan izdihamda 5'i aynı aileden 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
John Magufuli, 17 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Magufili, ülkede koronavirüs salgınının olmadığını ileri sürerek, katıldığı etkinliklerde maske takmamakla eleştiriliyordu.
Son Haberler
- 14:33
- 14:18
- 14:31
- 14:05
- 14:16
Sıradaki Haber
Facebook ve Google'dan deniz altı kablo yatırımı: ABD'den Asya'ya uzanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz