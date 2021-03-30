Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi WhiteHouse.gov'un 'yönetim' sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Obama ve Trump döneminden farklı olarak, sayfada 'Biden Yönetimi' ifadesi yerine 'Biden-Harris Yönetimi' ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın ana Twitter sayfasında da aynı durum göze çarpıyor. Sayfanın bilgi kısmında “Welcome Biden-Harris White House" ifadesi yer alıyor.

Daha önce ABD medyasında hükümet çalışanlarına tüm kamusal iletişimlerde "Biden-Harris yönetimine" atıfta bulunmaları talimatını veren bir rapor olduğu iddiaları yer almıştı.

Biden Harris'e "Başkan" demişti

Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gelecekte ABD Başkanlık koltuğunun en önemli varisi olduğu tartışılırken, ABD’nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapmış, Harris için "Başkan" ifadesini kullanmıştı.

ABD eski Başkanı Trump Biden’ı sık sık zihinsel yetersizlikle suçlamış, Biden’ın Harris ile ilgili "Seçilmiş Başkan" sözlerinin ardından Demokratların Biden'ı Harris ile değiştirmek için yasal değişikliğe başvuracağını öne sürmüştü.

Sağlık durumu tartışılıyor

Harris'in ardından kendi atadığı savunma bakanının adını unutması ve uçak mervidenlerden düşmesi, Biden'ın sağlık durumu hakkında çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Uzmanlara göre istihbarat örgütleri süreci yakından takip etmeye başladı.

ABD yasalarına göre Başkan’ın başına bir şey gelmesi ya da sağlığının işlerini yürütememesi gibi bir durumda görevi Başkan Yardımcısı devralıyor.