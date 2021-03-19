Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gelecekte ABD Başkanlık koltuğunun en önemli varisi olduğu tartışılırken, Joe Biden yardımcısını şimdiden “Başkan” olarak tanımladı.

ABD’nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yaptı.

“Başkan Harris ve ben Arizona'daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda ” diye sözlerine başlayan Biden herkesi şaşırttı.

Bilinçli mi söyledi?

Başkan Biden Aralık ayında, COVID-19 aşılarını kamuya nasıl aldıklarını anlatırken Harris'ten gelecek dönem başkanı olarak bahsetmiş, " Seçilmiş Başkan Harris aynı nedenle bu aşıyı yaptırdı" demişti

Trump Biden’ı alay konusu yapmıştı

ABD eski Başkanı Trump Biden’ı sık sık zihinsel yetersizlikle suçlamış, Biden’ın Harris ile ilgili "Seçilmiş Başkan" sözlerinin ardından Demokratların Biden'ı Harris ile değiştirmek için yasal değişikliğe başvuracağını öne sürmüştü.