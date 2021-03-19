Washington - Moskova hattında Soğuk Savaş'tan bu yana bitmeyen gerilim, ABD'nin "Rusya seçimlere müdahale etti" iddialarıyla bir kez daha alevlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "katil" ithamıyla zirveye çıktı.

İki nükleer güç arasında pek çok alanda var olan çıkar çatışmaları, sık sık yeni krizlerle kendini yeniden gösterdi

Bu kriz başlıkları, Biden döneminde derinleşme sinyalleri verdi.

Biden, Yunanistan'a askeri yığınak yaptı

Eski Başkan Donald Trump, NATO müttefiki olarak yeterince savunma harcaması yapmadığı gerekçesiyle Almanya'dan asker çekme kararı almıştı.

Joe Biden, Almanya'dan asker çekme kararını askıya aldı.

ABD, Biden ile birlikte Avrupa'da güvenlik adımlarına da bir yenisini ekleyerek Rusya'ya mesaj verdi. NATO'nun "Defender Europe 2021" tatbikatı kapsamında Yunanistan'a askeri yığınak yaptı.

Tatbikat, Soğuk Savaş'tan bu yana bölgede düzenlenen en kapsamlı tatbikatlardan biri olacak.

"ABD geri döndü"

Biden, başkanlık yemininin hemen ardından "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi. ABD geri döndü" dedi.

Tarafları karşı karşıya getiren diğer bir konu ise Rusya'nın Kırım'ı işgali.

Joe Biden, Kırım'ın işgalinin 7'nci yılında "Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacağız" açıklaması yaptı. Rusya'nın uluslararası hukuku yok saydığını söyledi.

Suriye de rekabet alanı

İki ülke Suriye'de de rekabet halinde.

ABD, DEAŞ ile mücadele adı altında YPG/PKK ile işbirliği halindeyken, Rusya da Esed rejimiyle yakın ilişkileri üzerinden Suriye'de varlığını sürdürüyor.

Trump, kendi döneminde bölgeden asker çekme kararı alsa da Biden, bu adımları durdurdu, Suriye'de aktif politika izleyeceklerinin sinyalini de, başkan seçildikten kısa süre sonra Suriye'ye düzenlediği hava saldırısıyla gösterdi.

ABD'den Kuzey Akım-2 projesine baskı

ABD-Rusya geriliminin bir diğer ayağı, Avrupa enerji pazarı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında zirveyi 2020'de Moskova'ya kaptıran Washington, hedefine Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz projesini koydu.

Projeye, Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı kılacağı gerekçesiyle karşı çıkan ABD, Avrupa ülkelerine baskıyı artırdı.

İki taraf da birbirini siber saldırı ile suçluyor

İki ülke, siber saldırı suçlamalarıyla da sıkça karşı karşıya geliyor.

ABD'de Aralık 2020'de bazı bakanlıklar da dahil birçok federal kurumun hedef alındığı siber saldırılardan Rusya sorumlu tutuldu.

New York Times gazetesinde yer alan bir iddia da, iki ülke arasında yeniden gerilime yol açtı. Gazete, Washington yönetiminin, Rusya'ya siber saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Kremlin, söz söz konusu haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.