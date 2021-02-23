ABD, Yunanistan'da tatbikat hazırlığında. Pentagon, Defender Europe 2021 tatbikatı için Batı Trakya'ya, Türkiye'nin yaklaşık 50 kilometre ötesine askeri araç yığıyor.

150'den fazla askeri helikopter

Yunan basını, 150'den fazla askeri helikopter ile çok sayıda aracın Dedeağaç'a getirileceğini duyurdu.

Araçlar, Dedeağaç Limanı'na Endurance gemisi ile getirilecek.

Daha sonra kara yoluyla, tatbikatın düzenleneceği 14 ülkeye taşınacak.

Tatbikatın Yunanistan ayağı Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'yı da kapsayan tatbikat Ağustos ayına kadar sürecek.

31 bin asker katılacak

Defender Europe 2021, Soğuk Savaş'tan bu yana bölgede düzenlenen en kapsamlı tatbikatlardan biri olacak.

Yaklaşık 31 bin askerin katılacağı tatbikat, Rusya'nın tehdidi altında olduğu düşünülen Batı Balkanlar ile Karadeniz'de güvenliği sağlayacak ortak koruma planının parçası olarak görülüyor.