ABD'den Dedeağaç'a 150'den fazla askeri helikopter sevkiyatı
ABD, Defender Europe 2021 tatbikatı için Batı Trakya'ya askeri yığınak yapıyor. Dedeağaç Limanı'na gemi ile 150'den fazla askeri helikopter getirilecek.
ABD, Yunanistan'da tatbikat hazırlığında. Pentagon, Defender Europe 2021 tatbikatı için Batı Trakya'ya, Türkiye'nin yaklaşık 50 kilometre ötesine askeri araç yığıyor.
150'den fazla askeri helikopter
Yunan basını, 150'den fazla askeri helikopter ile çok sayıda aracın Dedeağaç'a getirileceğini duyurdu.
Araçlar, Dedeağaç Limanı'na Endurance gemisi ile getirilecek.
Daha sonra kara yoluyla, tatbikatın düzenleneceği 14 ülkeye taşınacak.
Tatbikatın Yunanistan ayağı Mayıs ayında gerçekleştirilecek.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'yı da kapsayan tatbikat Ağustos ayına kadar sürecek.
31 bin asker katılacak
Defender Europe 2021, Soğuk Savaş'tan bu yana bölgede düzenlenen en kapsamlı tatbikatlardan biri olacak.
Yaklaşık 31 bin askerin katılacağı tatbikat, Rusya'nın tehdidi altında olduğu düşünülen Batı Balkanlar ile Karadeniz'de güvenliği sağlayacak ortak koruma planının parçası olarak görülüyor.
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