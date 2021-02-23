Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının Brezilya'da yaygın kullanımına onay verildiği belirtildi.

Daha önce ülkede İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca ve Çinli aşı firması Sinovac Biotech tarafından geliştirilen aşıların sadece acil kullanımına izin verildiğini belirten ANVİSA, Pfizer-BioNTech aşısının Brezilya'da yaygın kullanımına onay verilen ilk aşı olduğunu kaydetti.

