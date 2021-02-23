Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan, ordudaki asker sayısının artırılacağını açıkladı.

Arutyunyan, Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünün genişletilmesini ve Azerbaycan sınırına Rus birliği sevk edilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını da söyledi. Ermeni bakan, ülkede ikinci bir Rus askeri üssüne ise ihtiyaç olmadığını belirtti.

Ayrıca, Rusya ile yürütülecek reform çalışmaları kapsamında ortak silah üretimi yapılması planlanıyor.

İki ülke arasındaki savunma anlaşması uyarınca Rusya'nın, Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü'de 3 bin askerin konuşlu olduğu bir üssü bulunuyor.

Paşinyan karşıtları yine sokaklarda

Öte yandan, ülkede yine Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle gösteriler düzenlendi.

Protestolarda 25 kişi gözaltına alındı.

Paşinyan'ın başbakanlıktaki çalışmalarını yoğun güvenlik önlemleri altında yürütmesi dikkat çekti.