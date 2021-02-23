Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini aştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 853'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 407 bin 987'ye, vaka sayısı da 3 milyon 865 bin 474'e yükseldi.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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