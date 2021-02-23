Dün yerel saat ile 15.00'te meydana gelen olayda, uçurumun tepesindeki mezarlık toprak kayması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 200 tabut uçurumdan aşağıya sürüklendi. Mezarlıktaki iki şapel yıkıldı.

Tabutları toplamak için çalışmaların sürdüğünü belirten İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı yetkilileri, "Mezarlıkta hasar yüksek. Hasar tespitini kısa sürede tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

Mezarlığın çökme anı kamerada

Mezarlıkta meydana gelen toprak kayması ise Dimitri Perini adlı görgü tanığı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.