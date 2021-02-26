Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.
Yetkili, saldırıyla ilgili detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 03:49
- 03:39
- 02:24
- 02:10
- 01:58
Sıradaki Haber
Libya'da hükümet listesi güvenoyu için Temsilciler Meclisine sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz