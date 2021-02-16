ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetti. 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri de yaralandı.

Saldırıda 14 roket kullanıldı. Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Blinken, Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, saldırıdan dolayı "öfkeli" olduklarını dile getirdi.

Blinken, ilk incelemelere göre saldırılarda bir sivil sözleşmeli personelin hayatını kaybettiğini, aralarında bir Amerikan askerinin de olduğu bazı sözleşmeli personellerin ise yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileyen Blinken, saldırılar dolayısıyla acı çeken Iraklı ailelere de desteklerini iletti.

Blinken, Başbakan Mesrur Barzani'yle görüştüğünün de altını çizdi.

İnceleme başlatılması talimatı

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.