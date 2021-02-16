Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da sabah saatlerinde 6,7 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila'nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Deprem
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